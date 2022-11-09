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Video: Thayer Thomas talks about living the dream

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The finality of playing his last home game at Carter-Finley Stadium has started to hit senior wide receiver Thayer Thomas.

Thomas and his younger brother Drake Thomas will both go through Senior Day activities, though Drake has the option of return to NC State next year.

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