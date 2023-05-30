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Video reel: Four-star sophomore Zion Collins over last year

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Durham, N.C., native Zion Collins was affected by injury a year ago, so this past prep season and traveling team schedule has been big for him.

The reclassed sophomore from Raleigh Word of God saw his role with the Holy Rams change after Freddie Dilione and Davin Cosby enrolled early at Tennessee and Alabama respectively. He also joined CP3 16s this spring.

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