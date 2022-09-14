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Video: RedRaiderSports.com's Justin Apodaca breaks down Texas Tech

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

RedRaiderSports.com's Justin Apodaca of the Rivals.com network breaks down Texas Tech football, who will play at NC State on Saturday at Carter-Finley Stadium.

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