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Video: Quarterback MJ Morris aims for NC State to turn around

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State quarterback MJ Morris was excited after his first start in a win against Marshall last week, but then he went through a difficult time at Duke.

Morris went 24-of-40 passing for 193 yards and an interception, and rushed 14 times for 38 yards as the Wolfpack fell 24-3 to No. 17-ranked Duke. The offense failed to get into any kind of rhythm and NC State fell to 4-3 overall and 1-2 in the ACC.

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