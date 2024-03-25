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Video: NCSU coach Wes Moore, players on playing Tennessee
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
NC State coach Wes Moore was joined by Wolfpack players Mimi Collins and Zoe Brooks in taking questions from the media Sunday at the NCAA Tournament in Raleigh.
NC State hosts Tennessee at 4 p.m. today.
Click below to watch the videos:
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