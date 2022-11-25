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Video: NC State WR Devin Carter had complete confidence

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

CHAPEL HILL — NC State redshirt junior wide receiver Devin Carter simply said after the Wolfpack's win at North Carolina that "good things happen to the good guys."

NC State topped North Carolina 30-27 in double overtime Friday, and Carter played a pivotal role.

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