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Video: NC State senior Isaiah Moore ready for Clemson

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior middle linebacker Isaiah Moore is excited about the opportunity of playing at No. 5 Clemson.

Moore talked about how many times' he's watched the Clemson at Wake Forest game, potentially playing in the rain and last year's win over the Tigers.

Click below to watch the video:

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