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Video: NC State safety Tanner Ingle glad to beat 'blue people'

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

CHAPEL HILL — NC State senior safety Tanner Ingle said it is always good to beat the "blue people."

Ingle came through with an interception and he helped lead a re-worked secondary do well against the North Carolina passing attack, pulling off a 30-27 double overtime victory against the Tar Heels.

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