News More News
ago football Edit

Video: NC State's Payton Wilson named Butkus LB of month

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State sixth-year senior outside linebacker Payton Wilson leads the ACC with 56 tackles and might have had his best game of the season in the 13-10 loss to Louisville on Friday.

Wilson also earned the Dick Butkus linebacker of the month. He's tied for eighth nationally with 11.2 tackles per game.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}