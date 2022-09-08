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Video: NC State's Dave Doeren likes how team has responded

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren said the Wolfpack defense missed 26 tackles against East Carolina last Saturday, and that is unacceptable.

NC State returns to action against Charleston Southern at 12:30 p.m. Saturday at Carter-Finley Stadium.

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