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Video: NC State's C.J. Clark, Timothy McKay showing leadership

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt juniors C.J. Clark and Timothy McKay have been around the block a bit during their Wolfpack careers.

Clark has started 13 of 32 games he has played in, most recently at nose tackle. Right tackle McKay has 11 starts in 33 appearances during his NCSU career. This isn't their first rodeo in learning from an important loss.

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