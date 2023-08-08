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Video: NC State RB Jordan Houston adjusting to new scheme

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior running back Jordan Houston has run the gamut of playing part-time, waiting his turn or being the full-time starter.

Houston hopes to build off of last year, and the Wolfpack will need him and Michael Allen to make up for the transfer loss of running back Demie Sumo-Karngbaye this fall.

Click below to watch Houston's press conference.

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