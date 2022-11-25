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Video: NC State QB Ben Finley thrilled with win over UNC

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

CHAPEL HILL — NC State redshirt freshman quarterback Ben Finley went from fourth string to a winner over North Carolina on Friday.

Finley had fun after the game and called "Kenan Memorial Stadium" as "Carter-Finley West" after the Wolfpack won 30-27 in double overtime against the Tar Heels. Finley was making his first college start after both Devin Leary and MJ Morris had gotten hurt at quarterback this season.

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