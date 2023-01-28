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Video: NC State players knew who to go to when needed

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

WINSTON-SALEM — NC State redshirt junior center D.J. Burns quipped that he never got tired and opposing fans shouldn't fire him up.

Burns scored 31 points to power the Wolfpack to a big 79-77 road win against Wake Forest. Burns, senior Jarkel Joiner and sophomore Terquavion Smith addressed the media after the win Saturday.

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