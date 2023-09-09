News More News
ago football Edit

Video: NC State, Payton Wilson understands defensive mistakes

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior outside linebacker Payton Wilson understands what went wrong, and one key to correct it, is to have the whole defense swarm to the ball.

Wilson the Wolfpack defense allowed 286 passing yards and 170 passing yards in a 45-24 loss to No. 10-ranked Notre Dame on Saturday at Carter-Finley Stadium.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}