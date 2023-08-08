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Video: NC State OLB Jaylon Scott knows high standards

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior outside linebacker Jaylon Scott was able to watch Drake Thomas perform the last few years.

Scott is now poised to take Thomas' spot, though he'll get challenged by younger linebackers such as redshirt sophomore Caden Fordham. Scott talked about what he learned from Thomas and what has impressed him about the next wave of NCSU linebackers.

Click below to watch Scott's press conference.

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