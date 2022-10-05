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Video: NC State OC Tim Beck stressing being patient

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State offensive coordinator and quarterbacks coach Tim Beck emphasized the need to be patient in multiple ways.

Beck hopes to get more of a run/pass balance after throwing the ball 48 times in a 30-20 loss at Clemson last Saturday. Beck also knows the offense needs to be more patient in taking what the defense gives them, which will get another test Saturday with Florida State coming to Raleigh.

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