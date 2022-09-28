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Video: NC State OC Tim Beck on approach to playing Clemson

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State offensive coordinator and quarterbacks coach Tim Beck could steal some plays from the Wake Forest playbook.

Beck talked about what he gleaned from the Clemson at Wake Forest game, game-planning for wet conditions and the personnel of the Tigers defense in advance of Saturday's showdown.

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