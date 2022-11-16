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Video: NC State OC Tim Beck knows blitzes are coming

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State offensive coordinator and quarterbacks coach Tim Beck knows Louisville will be blitzing from various angles Saturday.

Louisville's defense, led by its linebackers, create havoc on blitzes, getting sacks and helping the crew get turnovers. It is what the Cardinals are known for.

Click below to watch the video:

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