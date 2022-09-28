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Video: NC State junior Devin Leary deep into preparation

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt junior quarterback Devin Leary has had water squirted into his face and on the football's this week in practice, just to be ready for what might come Saturday at No. 5 Clemson.

Leary said the Wolfpack expected to be 4-0 and in this position, but there is room for improvement.

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