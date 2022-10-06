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Video: NC State has major goals to keep playing for

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren knows college football can be a whacky world and the Wolfpack's goals remain intact.

Doeren and the Wolfpack might need some help from their ACC brethren with Clemson, but he knows there is a lot of football left to be played. For NC State, that starts with an improved Florida State squad coming to Raleigh at 8 p.m. Saturday on the ACC Network.

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