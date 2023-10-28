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Video: NC State freshman WR Kevin Concepcion sparks offense

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State freshman wide receiver Kevin Concepcion was in the middle of three of the biggest plays that helped the Wolfpack defeat Clemson 24-17 on Saturday.

Concepcion’s 50-yard run, followed up by his nine-yard touchdown catch to cap the drive, combined with his 72-yard catch and run score provided enough offense to pull out the victory. Add in a pick-six by senior outside linebacker Payton Wilson and the Wolfpack won with 202 yards of offense and nine first downs. It was about quality and not quantity to improve to 5-3 on the season.

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