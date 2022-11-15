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Video: NC State DC Tony Gibson making alternate plans

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State defensive coordinator and linebackers coach Tony Gibson doesn't know which quarterback Louisville will play Saturday.

Starter Malik Cunningham missed the second half of the Cardinals 31-16 loss at Clemson with an injury. He was replaced by the well-traveled Brock Domann, who isn't running threat Cunningham is.

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