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Video: NC State DC Tony Gibson knows Clemson's offense has improved

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State defensive coordinator and linebackers coach Tony Gibson knows that what happened last year in holding Clemson to 14 points in regulation won't matter Saturday.

It's a new season, with new players and Clemson has regained its offensive confidence. Whether the weather will affect Saturday's game on offense remains to be seen, but Gibson broke down Tuesday how the Tigers have improved.

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