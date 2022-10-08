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Video: NC State DB Devan Boykin makes clutch interception

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State sophomore nickel Devan Boykin came down with the game-altering interception in the end zone with 38 seconds left Saturday.

Boykin filled in for the injured Tyler Baker-Williams, who missed his third-straight game. The Wolfpack improved to 5-1 with a 19-17 come from behind victory.

Click below to watch Boykin's press conference.

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