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Video: NC State coach Wes Moore on facing Stanford
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
NC State coach Wes Moore took questions from the media Thursday, the day before the Wolfpack play Stanford in the Sweet 16 of the NCAA Tournament in Portland, Ore.
Click below to watch the video:
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