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Video: NC State coach Kevin Keatts praises balanced offense

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Kevin Keatts figured Tuesday's game against Florida International would be high scoring, and the Wolfpack held up their end.

NC State cruised to an impressive 107-74 victory over FIU at PNC Arena to improve to 3-0 on the young season. Five different players scored in double figures, with guards Casey Morsell and Jarkell Joiner scoring 26 apiece.

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