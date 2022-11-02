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Video: NC State coach Kevin Keatts pleased with ball movement

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The journey for NC State coach Kevin Keatts and the Wolfpack started Wednesday night with a 107-59 win over Lees-McRae at PNC Arena.

Keatts was pleased with NC State's 22 assists and the Wolfpack forced 21 turnovers in surging to a dominating early 39-8 lead during the first half.

Click below to watch Keatts' press conference:

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