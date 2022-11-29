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Video: NC State coach Kevin Keatts knows ACC play is coming

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The NC State basketball team smoked William & Mary 85-64 on Tuesday night to improve to 7-1 overall.

NC State coach Kevin Keatts discussed changing up his lineup, not getting the chance to play in the ACC/Big Ten Challenge this week, and the start of ACC play on Friday with Pittsburgh coming to town.

Click below to watch the press conference:

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