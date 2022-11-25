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Video: NC State coach Dave Doeren proud of players, staff

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

CHAPEL HILL — NC State coach Dave Doeren was thankful his staff and players could end the regular season with a gutsy win at No. 17-ranked North Carolina on Friday.

The Wolfpack topped the Tar Heels 30-27 in double overtime behind redshirt freshman quarterback Ben Finley, who made his first start. Doeren said everyone got a game ball for the victory to improve to 8-4.

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