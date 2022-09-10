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Video: NC State coach Dave Doeren pleased with outcome

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren was happy his team was able to play numerous players and take care of business Saturday.

NC State crushed visiting Charleston Southern 55-3 to improve to 2-0 on the season. Doeren pointed out that injured outside linebacker Payton Wilson and cornerback Shyheim Battle would be ready to go next week vs. Texas Tech.

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