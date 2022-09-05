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Video: NC State coach Dave Doeren pin-points areas of improvement

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren broke down what happened in the win over East Carolina, the health of outside linebacker Payton Wilson and H-back Trent Pennix and why his defense needs to tackle better.

NC State returns to action against Charleston Southern at 12:30 p.m. Saturday at Carter-Finley Stadium.

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