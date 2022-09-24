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Video: NC State coach Dave Doeren likes Pack's progress

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren was impressed with how his team threw the football around Saturday in a 41-10 win over Connecticut.

NC State dominated the Huskies in every facet to improve to 4-0 and set up a showdown at Clemson next Saturday.

Click below to watch Doeren's press conference.

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