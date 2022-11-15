News More News
{{ timeAgo('2022-11-15 13:49:38 -0600') }} football Edit

Video: NC State CB Aydan White has emerged as force

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State sophomore Aydan White has emerged as the Wolfpack's top cornerback this season.

White has 32 tackles, four interceptions and eight passes broken up this season. The former Arden (N.C.) Christ School prospect has started nine of 10 games this season.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}