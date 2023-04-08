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Video: Davin Vann has high expectations for NC State's defense

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior defensive end Davin Vann has been a key cog in the Wolfpack's defense the last two years, and the standard has been set.

Vann talked about how the defense doesn't expect a let up after losing some key players, what it has been like to see his younger brother redshirt freshman Rylan Vann develop at center and expectations for next fall.

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