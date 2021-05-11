 The Wolfpacker daily newsstand: May 11
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The Wolfpacker daily newsstand: May 11

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, May 11.



NC State Wolfpack football quarterback Devin Leary
The ACC Network has highlights of Devin Leary in today's newsstand. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfpacker — Updated class of 2022 hot board: Wide receivers

• The Wolfpacker — The Wolfpacker’s mock class, first edition: Offense

• The Wolfpacker — Two NC State players make PFF’s positional top 10 lists

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 10, Syracuse

• The Wolfpacker — Updated class of 2022 hot board: Running backs

• Fayetteville Observer — NC State football is hosting this four-star 2022 recruit next month

• Winston-Salem Journal — College basketball players are transferring at a record rate. What does it mean for the sport?

• Technician — Softball to face No. 10 seed UNC to begin ACC Championship run

• GoPack.com — #Pack9 welcomes UNCW Tuesday for midweek tilt

• GoPack.com — 2021 Wolfies

• GoPack.com — Magot Ridgeway – NC State Comeback Player of the Year Award Winner

• GoPack.com — Vicario opens NCAA Regional play

• GoPack.com — Shipp and Steinleachner named to All-ACC men’s golf team

Tweets Of The Day 

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