 The Wolfpacker daily newsstand: June 18
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The Wolfpacker daily newsstand: June 18

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, June 18.



NC State Wolfpack football recruiting quarterback MJ Morris
Four-star QB MJ Morris had a good day at the Rivals FIve-Star Challenge. (Nick Lucero/Rivals.com)

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Roundtable: Omaha and football recruiting

• The Wolfpacker — NC State football commitment analysis: Linebacker Torren Wright

• The Wolfpacker — Four-star 2022 NC State commit MJ Morris wins Rivals QB Challenge

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: Omaha preview and football recruiting

• The Wolfpacker — NC State football commitment analysis: Linebacker Daejuan Thompson

• Raleigh News & Observer — What did it take to get Russell Wilson back to NC State? As celebrities go, not much

• Fayetteville Observer — NC State baseball opens College World Series against Stanford

• Technician — NC State baseball prepares to run gauntlet of national talent in College World Series

• GoPack.com — Butler named Baseball America All-American

• GoPack.com — Volleyball places three on All-ACC Academic team

• GoPack.com — Episode 3: #PackPros film room

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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