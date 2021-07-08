 The Wolfpacker daily newsstand: July 8
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The Wolfpacker daily newsstand: July 8

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, July 8.



NC State Wolfpack basketball forward DJ Funderburk
DJ Funderburk had a workout with the Charlotte Hornets. (Andrew Dye)

Headlines

• The Wolfpacker — Coach: Darius Edmundson will add athleticism to the NC State secondary

• The Wolfpacker — Coach: NC State commit Jackson Vick has ‘unteachable twitch’

• The Wolfpacker — Breon Pass named NCHSAA Male Athlete of the Year

• The Wolfpacker — Top five to watch for Wolfpack basketball recruiting in 2022 class

• The Wolfpacker — Q&A: NC State offensive coordinator Tim Beck, part two

• Raleigh News & Observer — NC State’s DJ Funderburk hoping to show Hornets and the NBA he’s more than a big man

• GoPack.com — Popolizio’s team #culture leads to expanding coaching tree

• GoPack.com — Pass named NCHSAA Male Athlete of the Year

• GoPack.com — Program-best five from women’s golf named WGCA All-American scholars

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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