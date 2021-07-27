 The Wolfpacker daily newsstand: July 27
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The Wolfpacker daily newsstand: July 27

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, July 27.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State has successful Alpha Wolf Showcase

• The Wolfpacker — What recent conference realignment news means for the ACC

• The Wolfpacker — Updated look ahead: NC State Wolfpack baseball lineup

• The Wolfpacker — NC State picked to finish second in Atlantic Division in preseason ACC poll

• The Wolfpacker — Lex Thomas explains his commitment to NC State

• Raleigh News & Observer — Amid Texas and Oklahoma’s likely move to SEC, what are the ACC options?

• Fayetteville Observer — Former NC State coach gets ‘chance to say goodbye’ to Bobby Bowden

• GoPack.com — Hansson takes sixth in 100 breaststroke final at Tokyo Olympics

• GoPack.com — Wilson named to 2021 Butkus Award Watch list

• GoPack.com — Q&A with associated head coach Jeff Negalha

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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