 The Wolfpacker daily newsstand: August 24
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The Wolfpacker daily newsstand: August 24

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, August 24.

NC State Wolfpack football punter Trenton Gill
Punter/kickoff specialist Trenton Gill and the special teams were in the headlines Tuesday. (GoPack.com)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State’s linebacker corps is a well-constructed unit

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: Analyzing the men’s basketball non-conference schedule

• The Wolfpacker — Scouting NC State center commit Rylan Vann in action

• The Wolfpacker — Four-star London Johnson up to 20 offers after strong summer

• The Wolfpacker — Ranking NC State’s non-conference opponents: 1-5

• Raleigh News & Observer — Punter Trenton Gill brings the ‘boom’ for NC State on special teams this season

• Fayetteville Obsever — NC State’s success on recruiting trail shows decade-long growth of head coach

• Technician — Commentary: Smooth criminal Trea Turner stealing show in Dodgerland

• Technician — Wolfpack men’s soccer preparing for another tough year in the ACC

• GoPack.com — Alex Faison’s summer at cadet training

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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