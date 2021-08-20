 The Wolfpacker daily newsstand: August 20
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The Wolfpacker daily newsstand: August 20

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, August 20.

NC State Wolfpack basketball coach Kevin Keatts
Head coach Kevin Keatts has a challenging non-conference schedule this winter. (Jeremy Brevard/USA Today Images)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State football commitments begin 2021 season Friday

• The Wolfpacker — NC State football recruiting class of 2022 hot board

• The Wolfpacker — NC State hoops announces its 2021-22 non-conference schedule

• The Wolfpacker — Analyzing NC State’s 10 fastest players

• The Wolfpacker — Looking ahead at NC State’s 2021-22 schedule: Another opponent revealed

• Raleigh News & Observer — NC State’s nonconference basketball schedule is set. Here are the games.

• Fayetteville Observer — ACC teams unable to play due to COVID issues must forfeit games this fall

• Technician — NC State women’s soccer draws regular-season opener at No. 9 Georgetown

• Technician — After opting out last fall, NC State’s women’s soccer ready for new season

• GoPack.com — Women’s soccer opens season with 2-2 draw against No. 9 Georgetown

• GoPack.com — Pack releases 2021-22 men’s basketball non-conference schedule

• GoPack.com — Leary named to Unitas Watch List

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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