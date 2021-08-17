 The Wolfpacker daily newsstand: August 17
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The Wolfpacker daily newsstand: August 17

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, August 17.

NC State Wolfpack football head coach Dave Doeren
Head coach Dave Doeren and the Pack coordinators recapped Saturday's scrimmage. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State News & Views: Football coaches’ fall camp updates

• The Wolfpacker — Tony Gibson says Cory Durden’s stock is trending up in fall camp

• The Wolfpacker — Coordinator Tim Beck updates NC State’s progress on offense

• The Wolfpacker — Dave Doeren pleased with first scrimmage for NC State

• The Wolfpacker — Full transcript: Dave Doeren updates fall camp after first scrimmage

• The Wolfpacker — WATCH: Dave Doeren talks NC State Wolfpack football first scrimmage

• The Wolfpacker — WATCH: NC State Wolfpack football coordinators update fall camp progress

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack basketball class of 2022 updated hot board

• Technician — MiLB Pack Pros: Rookie hitters torching opposition in pro debuts

• Technician — MLB Pack Pros: Smooth slides and small strides characterize early August

• Technician — NFL Pack Pros: Former Wolfpack quarterbacks to make the best of new situations

• GoPack.com — Sumney selected to 2021 TopConnect Basketball Symposium

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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