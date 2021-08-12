 The Wolfpacker daily newsstand: Aug. 12
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The Wolfpacker daily newsstand: August 12

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, August 12.

NC State Wolfpack football linebacker Isaiah Moore
The ACC Digital Network has highlights of linebacker Isaiah Moore. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State H-Back Trent Pennix brings versatility to the Wolfpack offense

• The Wolfpacker — NC State corner Chris Ingram relishes his return to the field

• The Wolfpacker — NC State coach Dave Doeren recognizes team buy-in during fall camp

• The Wolfpacker — Wolfpack football’s five biggest freaks

• Rivals.com — ACC Week: Best coaches, hot seats, rising stars

• Fayetteville Observer — 7 players who could make the difference for NC State this season

• GoPack.com — Women’s soccer to face No. 12 West Virginia Thursday in exhibition

• GoPack.com — Cross country releases 2021 competition slate

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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