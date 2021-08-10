 The Wolfpacker daily newsstand: Aug. 10
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The Wolfpacker daily newsstand: August 10

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, August 10.

NC State Wolfpack basketball coach Kevin Keatts
Head coach Kevin Keatts previewed his basketball team in a podcast with Rivals' Jamie Shaw. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State corner Shyheim Battle is growing from his past experiences

• The Wolfpacker — NC State athletics represented with three medals in the Olympics

• The Wolfpacker — Wolfpack basketball coach Kevin Keatts likes his roster’s potential

• The Wolfpacker — WATCH: NC State veterans talk senior seasons

• The Wolfpacker — ACC Week: Top five ACC MVP candidates

• The Wolfpacker — Two NC State offensive linemen make Bruce Feldman’s annual freaks list

• The Wolfpacker — Anatomy of a position: NC State linebackers

• GoPack.com — Volleyball announces 2021 schedule

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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