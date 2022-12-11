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Teams in pursuit of Syracuse QB commit LaNorris Sellers

LaNorris Sellers
LaNorris Sellers (Nick Lucero/Rivals.com)
Woody Wommack & Adam Friedman
Rivals.com

Syracuse quarterback commit LaNorris Sellers has been under the microscope lately. Various teams are trying to flip the South Carolina native while Syracuse lost their offensive coordinator. Sellers gave an update on his recruitment during check in at the Shrine Bowl of the Carolinas.

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