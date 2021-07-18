 Blue-chip recruit Matty Singleton commits to NC State wrestling
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Star-studded NC State wrestling class adds top recruit Matty Singleton

Ryan Tice • TheWolfpacker
Editor
@RyanTice

NC State wrestling's star-studded 2022 recruiting class earned another addition Sunday, and the latest recruit is ranked as the group's best.

Three-time Georgia state champ and junior world team member Matty Singleton announced on Instagram Sunday afternoon that he'd continue his wrestling career in Raleigh. He'll compete at the Junior World Championships in Greco-Roman wrestling Aug. 16-22 in Ufa, Russia.

Singleton becomes the fourth top-100 recruit in the class according to FloWrestling and the third that is ranked among the outlet's top 31 overall nationally. He is listed No. 10 on the website's latest big board, and joins No. 26 Dylan Fishback (Ohio), No. 31 Chase Horne (Georgia) and No. 91 Jackson Arrington (Pennsylvania) in pledging to the Pack.

That makes the Wolfpack one of just two wrestling programs in the country with a trio of recruits ranked among the nation's top 31, joining Ohio State.

InterMat Wrestling also lists Singleton high, ranking him 11th overall in the class, and is even higher on the class overall. In their listings, the Pack has pledges from five in the top 60, with Horne No. 16, Arrington No. 29, Fishback No. 32 and Finn Solomon (Pennsylvania) at No. 60.

Highly ranked recruiting classes have become the norm in Raleigh under head coach Pat Popolizio. His 2021 group of signees was listed as a consensus top-five group, the fourth in the last six years to be dubbed a top-10 class nationally.

Singleton has made the finals at prestigious national championship tournaments, including Super 32 and Freestyle Nationals in Fargo, N.D., and recently won the 170-pound title at Junior Nationals in Virginia Beach. He also won the 138-pound title and was voted the most outstanding wrestler at Freshman Nationals in 2019.

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