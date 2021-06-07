 Social media reaction: Three-star DE Nick Campbell commits to NC State
News More News
{{ timeAgo('2021-06-07 10:59:58 -0500') }} football Edit

Social media reaction: Three-star DE Nick Campbell commits to NC State

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Here are some of the reactions around social media to NC State football landing a commitment from three-star defensive end Nick Campbell Sunday evening.

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}