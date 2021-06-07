Social media reaction: Three-star DE Nick Campbell commits to NC State
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Here are some of the reactions around social media to NC State football landing a commitment from three-star defensive end Nick Campbell Sunday evening.
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