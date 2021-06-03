 Social media reaction: NC State Wolfpack football lands four-star MJ Morris
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Social media reaction: NC State lands four-star quarterback MJ Morris

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker
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Here are some of the reactions around social media to NC State football landing a commitment from four-star quarterback MJ Morris of Carrollton, Ga., on Thursday afternoon.

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