Social media reaction: NC State baseball wins Ruston Regional
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Here are some of the reactions around social media to NC State baseball winning the Ruston Regional with a perfect 3-0 record, clinching the fifth Super Regional appearance of head coach Elliott Avent's career.
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