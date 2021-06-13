 Social Media Reaction: NC State advances to College World Series
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Social Media Reaction: NC State advances to College World Series

Matt Carter and Justin H. Williams
Staff

NC State Wolfpack baseball advanced to the 2021 College World Series in Omaha Sunday with a 3-2 win over top-ranked Arkansas in game three of the Super Regionals.

Here were the reactions on social media following the win:

NC State Wolfpack baseball Jose Torres
Shortstop Jose Torres hit the game-winning solo home run in the top of the ninth of NC State's 3-2 win in game three of the Super Regionals. (@NCStateBaseball on Twitter)

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