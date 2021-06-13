Social Media Reaction: NC State advances to College World Series
Matt Carter and Justin H. Williams
Staff
NC State Wolfpack baseball advanced to the 2021 College World Series in Omaha Sunday with a 3-2 win over top-ranked Arkansas in game three of the Super Regionals.
Here were the reactions on social media following the win:
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